Deze acht vrijgezellen gaan het Ex on the Beach-avontuur aan

Pijnlijke herinneringen, weer verliefd worden op je ex en slaande ruzies: het hoort er allemaal bij in Ex on the Beach Double Dutch . MTV kondigde vandaag aan dat het nieuwe seizoen 6 mei van start gaat en daar hoort natuurlijk ook een voorstelronde bij. Wij zetten de acht vrijgezellen op een rij.

De spraakmakende realityreeks wist de afgelopen seizoenen heel wat los te maken onder de kijkers. De tweeling Esmee en Sharon viel zelfs zó goed in de smaak dat ze een eigen serie kregen van de zender. MTV belooft dat het weer een heftig seizoen wordt en maakte vandaag de acht singles bekend die de 'vakantie van hun leven' krijgen.

Alex Maas

Hij deed vorig jaar mee aan Temptation Island en zet nu weer een stap in de spotlights: Alex Maas (27). Met zijn deelname aan het programma wil hij bewijzen dat er meer achter hem zit dan de verleider die hij op tv is. Alex omschrijft zichzelf als een echte alfaman: als hij over een festivalterrein loopt pakken alle mannen gelijk hun vriendin vast. Hij geeft toe met meerdere vrouwen te daten, maar zegt in Thailand zijn goede kant te laten zien.

Jorden

Jorden is 27 jaar en met meer dan 400 bedpartners en zeker 50 trio’s omschrijft hij zichzelf als de ultieme playboy. Jorden heeft naar eigen zeggen een doel: iedere vrouw die hij tegenkomt voor zich winnen En wat anderen zeggen, daar trekt hij zich weinig van aan. Hij doet liever wat hij zelf wil, zoals het feestbeest uithangen. Wat Jorden voor ogen heeft met zijn deelname aan Ex on the Beach? Zoveel mogelijk meiden zijn bed in krijgen.

Roy

Roy gelooft heilig in zijn versierkunsten en het motto van de 25-jarige luidt dan ook: 'Ge zijt geen player als ge er echt goed in zijt'. Roy kan slecht tegen liegende mensen en bad hair-days, maar vrouwen, feesten, voetbal en muziek brengen het beste in hem naar boven. Ondanks zijn avontuurtjes met dames, blijft zijn moeder de belangrijkste vrouw in zijn leven. Ze maakt zelfs ontbijt voor ieder meisje dat het bed met Roy deelt. Roy vindt zichzelf een wereldverbeteraar, maar er zijn veel meisjes kwaad op hem omdat ze zich gebruikt voelen. Het kan dus zijn dat er een paar exen aanspoelen om Roy het leven zuur te maken.

Nico

De 23-jarige Nico komt uit het Belgische Brasschaat en omschrijft zichzelf als flirterig, sportief, ijdel en als een feestvierder. Hij is eigenwijs en laat zich niet commanderen door anderen. Hij ziet er misschien wat braaf uit, maar Nico date vaak met meerdere meisjes tegelijk. ,,Meestal na een one-night-stand laat ik niets meer van mij horen. Dus die zoeken dan ruzie als die mij zien.”

Elodie

De Nederlandse Elodie is 23 jaar oud en staat bekend om haar grote mond, maar stiekem heeft ze een heel klein hartje. Ze spreekt alles uit wat ze denkt en is ieder weekend wel op een feestje te vinden. Als ze dronken is wordt ze luidruchtig en komt ze nog wel eens thuis met een tuinkabouter of bloempot.

Channah

Channah uit Amsterdam is ook 23 jaar en heeft een imposant lijstje met exen, waaronder enkele bekende Nederlanders. Momenteel is ze eventplanner en make-up artiest, maar eigenlijk wil ze piloot worden. Ze kan best direct zijn en flapt er alles uit, maar realiseert zich vaak pas achteraf wat ze gezegd heeft. Channah is iedere week wel weer verliefd op iemand anders en hoopt ook in de villa de liefde te vinden.

Lie

Voor de 24-jarig Lie is België eigenlijk te klein. Ze denkt groot en heeft zelfs een aantal jaren in Los Angeles gewoond. 10 jaar geleden wist ze al dat ze heel veel tatoeages zou zetten, en dat is gelukt. Maar, benadrukt Lie, de voorkant van haar lichaam houdt ze vrij. ,,Dat is hetgeen dat iemand vrouwelijk maakt.” Ze omschrijft zichzelf als sexy, cute en psycho en heeft er een hekel aan om afgewezen te worden. Als Lie eenmaal verliefd is laat ze niet los, controleert ze hem graag en is ze jaloers.

Jamecia

De 27-jarige Jamecia runt samen met haar zus een beautysalon in Gent, maar in het weekend gaat ze los op feestjes. Jamecia houdt van een alcoholische versnapering, maar daardoor wordt ze wel handtastelijk en flirterig. Ze omschrijft zichzelf als toffe exotische meid die graag feest en vol verrassingen zit. Er zijn eigenlijk geen dingen die ze niet zou doen. Ze houdt van aandacht en staat met veel plezier voor de camera. Boven op haar bucketlist staat een shoot voor Playboy. Jamecia hoopt in de villa haar ideale partner te vinden en vindt Alex echt een droomman.