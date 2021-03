Deze acteur speelt Johan Cruijff in de musical over de voetballegende

Musical over leven Johan Cruijff in de maak

6 oktober Bijna vijf jaar na het overlijden van Johan Cruijff wordt gewerkt aan een musical over het leven van de legendarische voetballer. Het stuk moet volgend jaar september in première gaan in het nieuwe AFAS Theater in Leusden, zo hebben regisseur en scriptschrijver Tom de Ket en theaterproducent Wolter Lommerde bekendgemaakt.