Deze aflevering van Keuringsdienst van Waarde was er eentje van de buitencategorie

Zelfs Louis van Gaal doet aan ‘intermit­tent fasting’: ‘In een jaar vijftien kilo afgevallen’

Louis van Gaal doet al een jaar lang aan zogenoemd intermittent fasting. Een dieet waarbij je een aantal uur per dag aan het vasten bent en binnen een bepaalde tijdspanne wel eet. Het is een populaire afvalmethode. ,,Je moet eigenlijk alleen kunnen klokkijken, dus het is makkelijk om uit te proberen.”

23 november