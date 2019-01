Deze andere zes talenten hebben het tot de liveshows geschopt

Tijdens de zogenoemde knockouts - een extra afvalronde die volgt op achtereenvolgens de blind auditions en de battles - moesten Waylon en Lil’Kleine vanavond hun teams halveren tot maximaal drie. Dat was niet altijd even gemakkelijk. Het was soms wikken en wegen: wie zal er beter presteren in de liveshows, wie verdient het om door te gaan en krijgen de coaches geen spijt achteraf?



De liveshows gaan volgende week van start met in totaal twaalf talenten. Er vallen vervolgens acht talenten af, waardoor er vier deelnemers overblijven die in de finale staan. De uiteindelijke winnaar van het negende seizoen gaat naar huis met een platencontract, 50.000 euro en mag naar Zuid-Afrika om daar een videoclip op te nemen. Vorig jaar won singer-songwriter Jim van der Zee.



Vorige week hebben Ali B. en Anouk hun talenten geselecteerd voor de liveshows.