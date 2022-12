Deze band trekt vanavond 25.000 fans naar Gelredome ondanks kwartfinale Oranje: ‘Ongelukkig toeval’

Jim Bakkum en Marlijn Weerden­burg in jury Op zoek naar... Danny en Sandy

Musicalster Jim Bakkum neemt plaats in de jury van musicaltalentenjacht Op zoek naar Danny en Sandy. Ook presentatrice en zangeres Marlijn Weerdenburg en theatermaker Maurice Wijnen gaan de kandidaten die strijden om de hoofdrollen in de musical Grease beoordelen. Daarnaast komt er wekelijks een wisselend gastjurylid. In de eerste uitzending is dat Jamai Loman, heeft AVROTROS bekendgemaakt.

8 december