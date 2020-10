Deze bekenden kregen corona: ‘Ik werd ‘s nachts wakker en kon geen adem meer halen’

Volledig scherm Het verplegend personeel van het ziekenhuis waar Youp van ’t Hek in maart was opgenomen vanwege een coronabesmetting, deed een dansje voor hem. © ANP Kippa Youp van 't Hek

De cabaretier kwam in maart in het ziekenhuis te liggen met het coronavirus. Hij had het flink te pakken, memoreerde hij afgelopen weekend nog. ,,Ik was doodziek.” Om de moed erin te houden, studeerde het verplegend personeel een dansje in. ,,Dat was een van de ontroerendste momenten uit mijn leven. Het was een prachtig beeld. Een soort houvast in een onbedaarlijk droevige coronatijd.” Inmiddels gaat het weer stukken beter met Van ‘t Hek. ,,De verhalen dat het langer duurt kloppen. Het pakt je echt aan, maar ik slaap goed en veel en speel veel.”

Boris Johnson

Het leek begin april allemaal wel mee te vallen met de toen besmette 56-jarige Britse premier Boris Johnson, maar na een aantal dagen verslechterde zijn gezondheid zodanig dat hij naar het ziekenhuis moest en niet veel later vochten artsen op de intensive care voor zijn leven. ,,Toen ik naar de ic moest, was mijn gewicht veel te hoog, ik was te dik”, zei Johnson achteraf. ,,De doktoren hebben mijn leven gered.” Hij was hen zelfs zo dankbaar dat hij zijn op 24 april geboren zoon Wilfred Lawrie Nicholas naar een van de artsen vernoemde, Nick Hart.

Volledig scherm Britse premier Boris Johnson belandde op de intensive care na zijn coronabesmetting. © REUTERS

Gordon

Waar presentator Gordon is, is ophef. Zo ook rond zijn coronabesmetting, want op de dag dat hij positief werd getest, bezocht hij het Rosa Spier Huis voor ouderen voor een speciale radio-uitzending van Tineke de Nooij. Maar, zo liet zijn woordvoerder weten, Gordon had geen klachten en hem valt niets te verwijten. Hij werd uit voorzorg getest, omdat hij bezig is met opnames van het programma 100 Jaar Jong, waarin hij mensen volgt die minimaal een eeuw oud zijn en die soms een broze gezondheid hebben.

Volledig scherm Gordon bezocht toen hij besmet was nog het Rosa Spier Huis voor ouderen. © ANP Kippa

Roy Horn

Wilde dierentemmer Roy Horn, bekend van het wereldberoemde Duitse duo Siegfried & Roy, overleed in mei op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus. Siegfried & Roy hadden tientallen jaren een razend populaire show in Las Vegas, waarin ze met witte leeuwen en tijgers optraden. ,,Roy was zijn hele leven een vechter, ook in zijn laatste dagen”, zei Siegfried Fischbacher in een verklaring. ,,De wereld heeft een van de groten der goochelkunst verloren, maar ik heb mijn beste vriend verloren.”

Volledig scherm Wilde dierentemmer Roy Horn, bekend van het wereldberoemde Duitse duo Siegfried & Roy, overleed in mei op 75-jarige leeftijd als gevolg van het coronavirus. © AP

Prins Charles

De Britse kroonprins Charles zat qua leeftijd (71) in de risicogroep, maar toen hij in maart het coronavirus opliep, had hij slechts milde klachten. Hij ging in zelfisolatie in zijn verblijf in Schotland, samen met zijn vrouw Camilla, die overigens negatief testte op het virus. Wel had Charles maanden later nog last van restverschijnselen. In juni vertelde hij aan zorgmedewerkers van het Gloucestershire Royal Hospital, waar hij op bezoek was, dat zijn geur- en smaakvermogen nog steeds niet volledig waren hersteld.

Volledig scherm © ANP

Pink

De Amerikaanse zangeres Pink (40) kreeg half maart ziekteverschijnselen, kort nadat haar zoontje Jameson (3) ziek werd. ,,Ik voelde me niet goed, ik was moe, kreeg het koud en was misselijk. Maar ik kreeg geen koorts. Ik kreeg niet de symptomen waar je op moet letten”, vertelde de zangeres, die lijdt aan astma, nadat ze was hersteld. De klachten verergerden echter. ,,Ik werd midden in de nacht wakker en kon geen adem meer halen. Ik had voor het eerst in dertig jaar weer een vernevelaar nodig. Toen begon ik echt bang te worden.”

Volledig scherm Pink © EPA

Tom Hanks

Oscarwinnaar Tom Hanks(63) en zijn echtgenote Rita Wilson waren de eerste twee beroemdheden die besmet raakten met het coronavirus - althans, die er mee naar buiten traden. Hanks kampte vooral met pijn in zijn lijf en was ontzettend moe. Zijn vrouw had hoge koorts en raakte haar smaak- en geurvermogen kwijt. Ze werden zelfs opgenomen in het ziekenhuis in Queensland, Australië en kregen onder meer het anti-malariamiddel hydroxychloroquine toegediend, waarvan destijds nog de hoop was dat het werkzaam zou zijn tegen Covid-19. Wilson werd er alleen maar zieker van. ,,Ze was zo misselijk dat ze over de vloer moest kruipen om van haar bed naar de wc te komen”, zei Hanks er later over.

Volledig scherm Tom Hanks. © EPA

Tijl Beckand

Presentator Tijl Beckand en zijn gezin kregen begin april te maken met het virus. Voor hem voelde het vooral alsof hij ‘een hele erge kater’ had. ,,Ik heb niet het idee dat ik de straat uit kan fietsen”, zei hij terwijl hij nog herstellende was. ,,Ik heb wel het idee dat ik hier nog even op moet kauwen. Dat ik me lang zo voel.” Zijn achttien maanden oude zoontje belandde zelfs een nacht in het ziekenhuis met ernstige ademhalingsproblemen. ,,Dat was heel pittig.”

Volledig scherm Tijl Beckand © ANP Kippa

Trini Lopez

Zanger en gitarist Trini Lopez overleed in augustus op 83-jarige leeftijd aan Covid-19. De Amerikaanse zanger van Mexicaanse afkomst had in de jaren zestig een grote hit met het nummer If I Had a Hammer. De opnames van een documentaire over zijn leven waren kort daarvoor afgerond.

Volledig scherm Trini Lopez. © AP

Linda de Mol

Waar andere sterren direct verkondigen dat ze getroffen zijn door het coronavirus, hulde tv-koningin Linda de Mol zich in stilzwijgen. Tot afgelopen vrijdag, toen ze bij De Vooravond vertelde dat ze hoopt dat ze immuun is. ,,Ik heb het al gehad, dat geeft me een klein beetje rust. Maar je kan het nog een keer krijgen, zeggen ze, dus het is ook een beetje een fake geruststelling eigenlijk”, vertelde ze. De presentatrice is momenteel druk met opnames van haar nieuwe film en wordt daarom geregeld getest. Dat moet ervoor zorgen dat de opnames niet hoeven te worden onderbroken. ,,Ik hoorde dat er vier producties inmiddels stilliggen, omdat er corona op de set is uitgebroken, dus het zou wel echt heel erg zijn. Dan hebben we echt een probleem.”

Volledig scherm Linda de Mol. © ANP Kippa

