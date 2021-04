Deze bizarre films moet je nu zien tijdens het online-festival Imagine

De MovieInsiders bespreken eerst wat uitgebreider de openingsfilm van het festival: de dystopische thriller New Order uit Mexico. Wat als tijdens je bruiloft buiten voor de deur ineens de revolutie uitbreekt? Vervolgens een interview met festivaldirecteur Chris Oosterom die uitlegt wat het doel van Imagine nu eigenlijk is en hoe het horrorgenre zich de afgelopen jaren ontwikkelde. In de derde akte gaan Gudo en John enkele titels langs die ze reeds zagen, waaronder het sardonische Anything for Jackson over een ouder echtpaar dat Satan vereert, Possessor over een organisatie die dealt in hersenimplantaten en de documentaire Alien On Stage over een amateurtoneelgroep die Ridley’s Scotts sciencefictionklassieker Alien op de planken wil uitvoeren.