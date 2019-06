Deze BN’ers toosten op hun geslaagde kinderen

‘Alle Nederland­se pers opgerot!’, zei Willem Alexander als klein mannetje

11:55 Bij het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander en Máxima aan Ierland brengen, komen herinneringen boven aan een opmerking van de prins tijdens een fotosessie in Ierland in 1978: ,,Alle Nederlandse pers, opgerot." 41 jaar later denkt de vorst daar heel anders over.