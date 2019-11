Deze BN’ers zijn genomineerd voor de Loden Leeuw

Achter de schermen Tim Coronel: Na de ontberin­gen van Robinson smaakt alles lekker

17:26 Troetelbeer Tim Coronel (47) was zondagavond de dertiende afvaller in Expeditie Robinson. Wat gebeurt er in de uren en dagen na het afscheid? Verslaggever Dennis Jansen was afgelopen zomer bij de opnamen van het survivalprogramma en reisde samen met Coronel naar huis.