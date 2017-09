Deze boeken moet iedere scholier lezen

Steenrijk Straatarm wint het weer van Linda's Story of My Life

10:19 Het RTL4-programma The Story of My Life van Linda de Mol heeft gisteravond opnieuw de kijkcijferbattle verloren van de SBS6-show Steenrijk, Straatarm. De realityserie trok dit keer 931.000 kijkers, iets meer dan vorige week. 686.000 Nederlanders zagen hoe Carlo Boszhard en zijn vriend Herald Adolfs werden getransformeerd tot hoogbejaarden.