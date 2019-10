Deze boeken zijn genomineerd voor de NS Publieksprijs 2019

Het gaat om Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer, Otmars zonen van Peter Buwalda, Pessimisme kun je leren! van Lévi Weemoedt, Taal voor de leuk van Paulien Cornelisse, Wees onzichtbaar van Murat Isik en Rinkeldekink van Martine Bijl. Die laatste maakt postuum kans op de Publieksprijs. Bijl overleed op 30 mei op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding die haar trof in 2015. Over de ziekte en de daarop volgende depressie schreef ze het boek Rinkeldekink . Het was alsof er een vreemd wezentje in haar hoofd was gekropen, zo schreef ze. Het boek werd na haar overlijden opnieuw een bestseller. Tot en met woensdag 20 november kan er worden gestemd op deze genomineerde boeken óf op een boek naar keuze via www.nspublieksprijs.nl. Op de laatste avond wordt, direct na het sluiten van het stemmen, in aanwezigheid van bijna alle genomineerden in De Wereld Draait Door bekendgemaakt welke titel Boek van het Jaar 2019 wordt. De NS Publieksprijs bestaat, naast de eretitel Boek van het Jaar 2019, uit een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van € 7500 en een jaar lang gratis reizen.

Nieuwe schrijvers

De lijst met nominaties voor de NS Publieksprijs 2019 kent dit jaar vier schrijvers die nog niet eerder genomineerd zijn. Dit staat in contrast met vorig jaar, toen elk van de auteurs al eerder kans maakten op de prijs.



Alleen Peter Buwalda met Bonita Avenue in 2011 en Paulien Cornelisse zijn al eerder voor de NS Publieksprijs in aanmerking gekomen. Cornelisse was genomineerd voor En dan nog iets in 2012 en De verwarde cavia in 2016. Met Pessimisme kun je leren is er dit jaar ook voor het eerst in het bestaan van de NS Publieksprijs een poëziebundel genomineerd.



Vorig jaar won Hendrik Groen met Zolang er leven is. Groen, een pseudoniem van Peter de Smet, haalde 42,2 procent van de ruim 97.000 uitgebrachte stemmen van het lezerspubliek.