Deze column zou eigenlijk niet over Gordon moeten gaan

Het is verleidelijk om het hier over het ‘openhartige’ interview te hebben dat Gordon maandagavond gaf aan Shownieuws vanwege het heugelijke feit dat hij precies een jaar clean is. Want in Gordon ben ik specialist, net als nog 17 miljoen andere mensen. Bovendien bood het tv-gesprek, inclusief de drie deskundigen die in de studio de fragmenten van commentaar voorzagen, genoeg aanleiding voor een vrolijk vileine column.



Te beginnen met hoe Zijne Koninklijke Aandachtstrekker kwam aanschrijden in het Concertgebouw om op het podium plaats te nemen tegenover debuterend interviewster Dyantha Brooks. Dyantha, die normaal de autocue leest in Shownieuws, had ter voorbereiding goed bestudeerd hoe Eva Jinek zoiets doorgaans aanpakt. Van het pak tot de pose en blik van opperste concentratie – alles was tot in de puntjes gekopieerd.



Nu had de maestro ook wel een paar interessante nieuwtjes. Dat hij in zijn slechte tijd per avond vier gram cocaïne snoof en 25 wodka-cola light wegtikte. En dat hij ondanks al zijn goede voornemens eind mei een enorme terugval kreeg en vier dagen ‘los ging’. Allemaal de schuld van de coronastress. Maar legde psychiater Bram Bakker in de studio uit, dat is eigenlijk goed. Want dan wist Cornelis Heuckeroth weer waarvoor hij het allemaal deed.



Niemand die daar hardop durfde zeggen dat het interview dus nergens op sloeg omdat Gordon helemaal geen jaar clean is, want dat zou het feestje enkel verpesten. Bovendien kwam het volgende nieuwtje er al weer aan: Gordon gaat weer zingen. Je verwacht het niet hè, nu zijn horecazaken op hun gat liggen en zijn tv-carrière niet geweldig gaat. Ik voorspel hier vast dat het terugkomconcert een nog groter mediaspektakel wordt dan zijn afscheid vier jaar geleden.