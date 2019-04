Deze dragqueen in de TV Kantine zorgt voor verbazing en lof bij kijkers na onthulling

Carlo Boszhard en Irene Moors hadden een thema-uitzending bedacht rond het programma RuPaul’s Drag Race, dat in Nederland te zien is op OutTV. Dat is in het kort gezegd een talentenjacht voor dragqueens. Voor de parodie kroop Robert ten Brink in de huid van Roberta Heart, Beau van Erven Dorens verscheen als BeaualaLinda en Herman den Blijker transformeerde in Herma Michelin. Zij liepen op een catwalk voor een jury met onder meer RuPaul, van wie het tot het eind van de uitzending onduidelijk was door wie zij gespeeld werd.



Irene Moors maakte op het slot bekend dat Alain Clark als RuPaul te zien was geweest. De presentatrice is zelf ook verbaasd over hoe de zanger die rol neerzette. ,,Jeetje, wat ben jij vrouwelijk. Dit heb je vaker gedaan”, grapt ze. Ook op social media zijn de reacties vol lof en verbazing. Zo schrijf iemand: ,,Ik had nooit aan Alain Clark gedacht.” Een ander oordeelt: ,,Echt?! GE WEL DIG! #Natural.” Ook wordt vaak genoemd dat dit echt een ‘verborgen talent’ van Clark is.