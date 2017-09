Deze drie acts strijden om plek op Junior Eurovisie Songfestival

Fource

Sezina

Sezina Steur uit Hoorn is geen onbekende op het muziekvlak. Het jonge meisje won in 2013 al Hoorn Got Talent en stond afgelopen jaar in de finale van The Voice Kids. Onder leiding van coach Ali B wist de toen 11-jarige Sezina net niet te winnen, maar op het Junior Eurovisie Songfestival wil ze alsnog de titel grijpen. Anderhalf jaar na haar The Voice Kids-avontuur won ze namelijk de eerste halve finale van het Nederlandse Junior Songfestival.