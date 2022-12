Deze ene opmerking in Sterren op het doek vond ik nog het meest treurig

Amerikaan­se versie De verraders strikt acteur uit hitserie als presenta­tor, oud-topatleet doet mee

Na versies in onder meer België en Engeland krijgt nu ook Amerika een eigen editie van het Nederlandse succesformat De verraders. Anders dan hier strijden in de VS beroemdheden en ‘gewone’ mensen samen om de prijzenpot, die kan oplopen tot 250.000 dollar (237.000 euro).

