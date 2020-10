Deze mensen lopen dus ook vrij op straat en hebben stemrecht

Jette ‘Laura’ van der Meij wil meer oudere mensen in GTST: ‘Die worden ook verliefd’

30 september Actrice Jette van der Meij (66), die al 30 jaar Laura speelt in Goede Tijden, Slechte Tijden, zou graag meer oudere mensen zien in de RTL 4-soap. ,,Dan beseffen kijkers misschien dat je op je 66ste nog best zin kunt hebben om te feesten en verliefd kunt worden’’, zegt ze tegen De Volkskrant.