Deze optredens mag je niet missen op Lowlands

Billie Eilish

Is dit de geboorte van een superster van het kaliber Madonna of Lady Gaga? Op de leeftijd waarop Billie Eilish zaterdag Lowlands’ grootste podium bestijgt, was Madonna nog cheerleader op haar high school en begon Gaga net aan de kunstacademie. Muzikaal waren ze op hun 17de nog volledig richtingloos. Eilish, die in Biddinghuizen alleen 7Up en cola legaal mag bestellen, is anders. Haar debuutalbum vol slimme elektropop bereikte begin dit jaar de eerste plek in de Amerikaanse Billboardlijst. Een droomstart. En live beter zingen dan Madonna zal vermoedelijk ook wel lukken. Zaterdag, 15.30 uur, Alpha