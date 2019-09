Deze presentatoren strijden binnenkort om de Televizier-Ring

RTL Nieuws 'zoekt nog steeds uit' wat er precies gebeurde met Wester

21:13 De redactie van RTL Nieuws is nog steeds ‘aan het uitzoeken’ wat er precies gebeurd is met Frits Wester (57) toen hij zondagavond in een nieuwsitem onsamenhangend en volgens veel kijkers ‘met dubbele tong’ praatte. Dat heeft adjunct-hoofdredacteur Ilse Oppeneer vandaag gezegd op NPO Radio 1.