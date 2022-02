Deze Rembrandt van Rijn eindigde in de politiecel vanwege zijn naam

Hij dankt zijn bijzondere naam aan de huisarts die - zo ging dat nog begin jaren 50 - voor de bevalling poolshoogte kwam nemen bij de aanstaande ouders, het echtpaar Van Rijn in Den Helder. ,,Zij hadden nog geen naam voor als ze een zoon zouden krijgen. De huisarts zei dat ze hem dan Rembrandt moesten noemen. Zijn vrouw was op dat moment ook in verwachting en als zij een dochter zouden krijgen, zouden ze haar Saskia noemen, naar de echtgenote van de schilder Rembrandt. Dat hebben de huisarts en zijn vrouw ook daadwerkelijk gedaan.’’