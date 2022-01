Deze week nieuw op Netflix: Cheer, Archive 81 en Spider-Man Homecoming

kijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

After Life - seizoen 3

De dramaserie After Life, bedacht door Ricky Gervais, komt deze week tot een einde met de komst van seizoen 3. In deze laatste afleveringen duiken we weer in het leven van lokale journalist Tony (Gervais), die na de dood van zijn vrouw een mentaliteit aanneemt waarin niks hem meer kan schelen en daarmee anderen tot op het bod beledigt. Zijn warme, menselijke kant krijgt ook steeds meer ruimte en ondanks alle ellende, bouwt hij toch ook nieuwe vriendschappen op.

Cheer - seizoen 2

De docu-serie Cheer, die een groep cheerleaders op het Navarro College in Corsicana volgt, was in 2020 een verrassende Netflix-hit. In seizoen 2 zien we opnieuw hoe coach Monica Aldama haar squad helpt, privé en op het veld. Ook is er aandacht voor de kindermisbruikzaak rondom sporter Jerry Harris uit seizoen 1. Hij gaf toe dat hij minderjarige jongens suggestieve seksueel getinte berichten stuurde.

Archive 81 - seizoen 1

De mysterieuze miniserie Archive 81, geproduceerd door The Conjuring-regisseur James Wan, draait om archivaris Dan Turner. Hij mag een reeks beschadigde videobanden uit 1994 restaureren en stuit op het werk van de vermiste docu-maker Melody. Hij raakt betrokken bij haar onderzoek naar een demonische sekte en gaat op een gevaarlijke ontdekkingstocht.

Films

The House

De duistere komedie The House is een stop-motion-verzameling van drie verschillende verhalen, geregisseerd door drie verschillende regisseurs. Wat de eigenzinnige verhalen gemeen hebben? Ze spelen zich allemaal af in en rondom hetzelfde mysterieuze huis. Met stemmen van o.a. Matthew Goode, Miranda Richardson en Helena Bonham Carter.

Brazen

Alyssa Milano speelt een bekende schrijfster die ontdekt dat haar zus, een sm-webcamgirl, is vermoord. Ze gaat zelf op onderzoek uit én papt aan met haar buurman, die politieagent is en op de zaak wordt gezet. Deze thriller is gebaseerd op de roman van bestsellerauteur Nora Roberts.

Spider-Man: Homecoming

Een heel klein goedmakertje voor degenen die Spider-Man: No Way Home nét hebben gemist voor de meest recente biossluiting: Homecoming, de eerste solo-film van Tom Hollands Spider-Man, staat sinds deze week (weer) op Netflix. Hierin zien we hoe de onervaren Peter Parker voor het eerst op eigen superheldenbenen probeert te staan nadat hij een nieuw kostuum krijgt van Tony Stark (Robert Downey Jr.). Hij bindt de strijd aan met de louche wapenhandelaar Vulture (Michael Keaton), maar dat gaat al snel helemaal mis.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

