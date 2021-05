Deze week nieuw op Netflix: Detective Pikachu, Elvis Presley: The Searcher en F*ck de Liefde

KijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Jupiter’s Legacy - seizoen 1

Deze nieuwe Netflix Original-superheldenserie volgt ‘The Utopian’ (Josh Duhamel), die samen met The Union of Justice al sinds de jaren 30 voor gerechtigheid strijdt. Ze houden zich aan een strenge code, ze doen niet aan politiek en doden niemand. Hun kinderen hebben ook superkrachten, maar geloven niet langer in de code. Ze gaan hun eigen weg en dat heeft grote gevolgen.

DC’s Legends of Tomorrow - seizoen 6

Nog meer superheldengeweld. Deze week verschijnt de eerste aflevering van Legends of Tomorrow, een tijdreis-DC-serie die zich afspeelt in het zogenoemde ‘Arrowverse’. Elke dinsdag verschijnt er een nieuwe aflevering.

Elvis Presley: The Searcher - seizoen 1

In deze documentairereeks werpen archiefbeelden en interviews een nieuw licht op het leven van Elvis Presley.

Volledig scherm De documentaire over Elvis Presley is vanaf deze week te zien op Netflix. © AP

Below Deck - seizoen 3 en 4

Romances op de werkvloer, veeleisende gasten en zeeën van drama: realityserie Below Deck is terug. De bemanning van het luxejacht dompelt zich ook in seizoen 3 en 4 weer onder in veel drama.

The Sons of Sam: A Descent Into Darkness - seizoen 1

Journalist Maury Terry ontwikkelde een levenslange obsessie voor de beruchte Son of Sam-zaak. Hij is ervan overtuigd dat er een link was tussen de moorden en een satanische sekte.

Films

Annabelle Comes Home

Paranormaal onderzoekers Ed (Patrick Wilson) en Lorraine Warren (Vera Farmiga) uit de Conjuring-films hebben horrorpop Annabelle veilig weggestopt in een beschermde kamer. Dachten ze. De babysitter van hun dochtertje wekt de pop per ongeluk op en Annabelle trekt alle demonen in haar omgeving mee.

Monster

Een getalenteerde tiener die betrokken is bij een overval en moord, moet voor zijn onschuld en integriteit vechten. Hij neemt het op tegen een strafrechtsysteem dat ‘m eigenlijk al veroordeeld heeft. Met o.a. Jennifer Hudson en Jeffrey Wright.

Milestone

De Indiase arthouse-film Milestone draait om een trucker die onlangs weduwnaar is geworden. Hij bereikt een recordafstand van 500.000 gereden kilometers, maar als hij een nieuwe stagiair krijgt, vreest hij voor zijn baan.

Detective Pikachu

De liveaction-Pokémon-film Detective Pikachu staat nu ook op Netflix. We volgen een soort Sherlock Holmes-versie van Pikachu (de stem van Ryan Reynolds) die samen met de zoon van zijn vermiste partner (Justice Smith) de zaak van zijn leven moet oplossen.

12 Strong

In 12 Strong volgen we twaalf bereden Amerikaanse soldaten die na 9/11 in Afghanistan een lokale krijgsheer helpen bij het verslaan van een wederzijdse vijand. Een waargebeurd oorlogsverhaal met onder anderen Chris Hemsworth, Michael Peña en Michael Shannon.

The Guernsey Literary Society

Een schrijfster uit Londen raakt bevriend met de kleurrijke inwoners van het plaatsje Guernsey als ze hoort over een boekenclub die ze tijdens de Duitse bezetting in WO II hebben opgericht. Met Michiel Huisman en Lily James.



F*ck de Liefde

De Nederlandse romcom F*ck de Liefde volgt drie vriendinnen - gespeeld door Bo Maerten, Nienke Plas en Nicolette van Dam - die naar Curaçao gaan om de liefdesbreuk van Lisa (Maerten) te verwerken. Met verder ook rollen voor Thijs Römer, Yolanthe Cabau, Victoria Koblenko en Edwin Jonker.



Deze klassiekers verschenen deze week ook op Netflix:

Deze films verschenen deze week ook op Netflix:

