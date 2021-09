Deze week nieuw op Netflix: Lucifer, Into the Night en Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali

Wekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Lucifer - seizoen 6

In seizoen 6 van hitserie Lucifer zwaaien we de duivel van Netflix voorgoed uit. Toen we Lucifer Morningstar voor het laatst zagen, nam hij de plek van God in, maar hij is nog lang niet klaar voor deze baan en lost liever misdaden op met detective Chloe Decker. De wereld kan echter niet zonder God en Lucifer moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Into the Night - seizoen 2

De Belgische thrillerserie Into the Night, met fijne Stephen King-vibes, draaide in seizoen 1 om een groepje vliegtuigpassagiers dat op de vlucht sloeg voor de zon. Overal waar de zon opkwam, vielen doden. Seizoen 2 staat sinds deze week online en laat zien hoe het nu met de overlevenden gaat.

On the Verge - seizoen 1

Een chef, een alleenstaande moeder, een erfgename én een werkzoekende worstelen in de dramedy-serie On the Verge met liefde, werk en óók nog een midlifecrisis in pre-pandemie Los Angeles.

Netflix tv serie On The Verge

Countdown: Inspiration4 Mission To Space - deel van seizoen 1

Vier burgers de ruimte in sturen, dat is wat Inspiration4 op hun eerste civiele ruimtemissie gaat doen. De niet-astronauten willen op die manier geld ophalen voor een ziekenhuis gespecialiseerd in kinderkanker. Deze documentaire vertelt hun bijzondere verhaal en neemt je mee in de voorbereidingen van deze bizarre reis.

Films

Kate

Huurmoordenaar Kate (Mary Elizabeth Winstead) heeft nog maar een halve dag te leven wanneer iemand haar heeft vergiftigd. Ze gaat op rampkoers door Tokyo en zet haar laatste levensuren in om degene te vinden die haar dood wil. Met rollen voor Woody Harrelson en Michiel Huisman.

Prey

Roman organiseert een vrijgezellenweekend samen met broer Albert en een stel vrienden. Ze gaan hiken in de wildernis, maar horen opeens schoten. Ze denken dat het een jager is, maar een mysterieuze schutter blijkt het op hen te hebben gemunt.

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali

Mensenrechtenactivist Malcolm X en bokslegende Muhammad Ali waren goede vrienden, maar niet iedereen was even blij met hun vriendschap. Tegenstanders waren bang dat de twee zwarte mannen veel te machtig waren en zetten alles op alles om hen uit elkaar te drijven.

Untold: Breaking Point

Een nieuw deel in de sportdocu-reeks Untold, met deze keer het verhaal van de Amerikaanse tennisser Mardy Fish. Door heftige psychische problemen veranderde zijn leven zowel op of naast de baan.

JJ+E

Ze wonen in dezelfde stad, maar komen uit twee totaal verschillende werelden. De verschillen in klasse en cultuur bemoeilijken hun relatie. Kan de liefde overwinnen?

The Woman and The Murderer

Nieuwe week, en dat betekend een nieuwe True Crime-docu. Netflix komt deze week met Les Femmes Et L’Assassin, oftewel de vrouwen en de moordenaar. In deze documantaire zie je hoe seriemoordenaar Guy Georges kon worden gearresteerd door het moedige werk van twee vrouwen: de moeder van een slachtoffer en een politiechef.

