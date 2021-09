Deze week nieuw op Netflix: Sex Education, Final Space en Schumacher

Wekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Sex Education - seizoen 3

In het derde seizoen van Netflix-megahit Sex Education pakken we de draad weer op met de ongemakkelijke scholier Otis (Asa Butterfield), beste vriend Eric (Ncuti Gatwa), moeder Jean (Gillian Anderson) en Otis' vriendin Maeve (Emma Mackey). Wanneer de school een nieuwe leiding krijgt, moeten Otis en zijn vrienden in actie komen.

Squid Game - seizoen 1



In de Zuid-Koreaanse thrillerserie Squid Game strijden 456 mensen in een mysterieuze survival-competitie. Ze spelen kinderspelletjes als verstoppertje, maar dan voor een geldbedrag van 40 miljoen dollar. Slechts één iemand kan dat hele bedrag winnen en de verliezers overleven het spel niet.

Jack Whitehall: Travels with my Father - seizoen 5



Comedian Jack Whitehall neemt zijn norse vader weer mee op sleeptouw in de reality-reisserie Travels with my Father. De bijzondere reizen versterken hun band, ondanks al het ongemak tussendoor. In het seizoen dat deze week op Netflix verscheen reizen ze door Groot-Brittannië. Dit seizoen is het laatste seizoen van de serie.

Final Space - seizoen 3

Ook deze serie houdt er na dit seizoen mee op: Final Space. In deze geanimeerde space-comedy volgen we de bijzondere vriendschap tussen astronaut Gary Godspeed en een planeten-verwoestende alien genaamd Mooncake. Ze nemen het op tegen de telekinetische slechterik Lord Commander.

He-Man and the Masters of the Universe - seizoen 1

Netflix zette onlangs een nieuwe Masters of the Universe-serie online, genaamd Revelation. Nu is er al een nieuwe serie: He-Man and the Masters of the Universe. Deze serie meer gericht op kinderen en heeft een 3D-animatiestijl.

Films

Schumacher

Netflix schetst met Schumacher een intiem portret van zevenvoudig F1-winnaar Michael Schumacher, die in 2013 hersenletsel opliep bij een skiongeluk. Zijn familie is ook te zien in de docu en zijn vrouw Corinna Schumacher komt uitgebreid aan het woord.

Nightbooks

In deze horrorfilm voor het hele gezin, die ook bekend staat als Boeken van de Nacht, wordt het jongetje Alex ontvoerd door een gemene heks. Zij eist dat hij iedere avond een eng verhaal vertelt, maar de jonge schrijver heeft een writer’s block en zijn schrift met eigen verhalen begint langzaam op te raken. Hij moet een manier vinden om te ontsnappen en zoekt hulp bij medegevangene Yasmin.

You vs. Wild: Out Cold

Survivalexpert Bear Grylls legt zijn lot weer in de handen van de kijkers met de interactieve film You vs. Wild: Out Cold. Nadat zijn vliegtuig is neergestort heeft Bear geheugenverlies en hij heeft de hulp van de kijker nodig om de juiste keuzes te maken. Gaat hij eerst op zoek naar eten, drinken of een plek om te slapen? En wat is er gebeurd met de piloot van het vliegtuig?

Crawl

Florida wordt getroffen door een orkaan en alle bewoners van een klein dorpje moeten evacueren. Haley gaat op zoek naar haar vader en vindt hem gewond in zijn huis. Terwijl het water steeds hoger komt te staan, probeert zij haar vader te helpen, maar dan wordt Haley aangevallen door een bloeddorstige krokodil.

De Club Van Lelijke Kinderen

In een dystopische toekomst is er geen ruimte meer voor lelijke kinderen. President Isimo wil ze het liefst allemaal opsluiten, maar de 11-jarige Paul weet te ontsnappen en besluit terug te vechten. Als leider van de Club van Lelijke Kinderen wordt hij een icoon en inspireert hij kinderen en volwassenen om in opstand te komen tegen president Isimo.

Skyscraper

Dwayne ‘The Rock’ Johnson speelt in deze actiefilm een veiligheidsdeskundige die de veiligheid in een moderne wolkenkrabber moet onderzoeken. Tijdens deze klus wordt de bovenste verdieping aangevallen door criminelen en breekt er een grote brand uit.

