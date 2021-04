Deze week nieuw op Netflix: Shadow & Bone, Minions en Stowaway

kijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Deze week verschijnen onder andere het eerste seizoen van Shadow & Bone, een documentaire over het leven van Chadwick Boseman en de ruimtevaartfilm Stowaway met Anna Kendrick in de hoofdrol.

Series

Shadow & Bone – seizoen 1



De ogen zijn deze week gericht op de serie Shadow & Bone, naar de gelijknamige boektrilogie van Leigh Bardugo. Dit spannende fantasy-avontuur speelt zich af in een enorm koninkrijk dat is getroffen door een gigantische ramp. Een donkere wolk waarin dodelijke monsters leven, splitst het rijk in tweeën. Aan de jonge soldate Alina Starkov (Jessie Mei Li) de taak om met haar recent ontdekte gave de vloek op te heffen. Alleen daarvoor moet ze zich eerst te pletter trainen als ‘Grisha’: lid van de geheime orde.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zero – seizoen 1



In deze Italiaanse serie ontdekt de verlegen tienerjongen Omar dat hij letterlijk onzichtbaar kan worden. Eigenlijk wil hij die gave lekker voor zichzelf gebruiken, maar uiteindelijk omarmt hij zijn kracht om de in armoede levende mensen uit een Milanese voorstad te helpen.

Life in Colour with David Attenborough



Sir David Attenborough en zijn stem zijn terug! De Britse bioloog is inmiddels 94, maar in deze driedelige serie verkent hij weer vol energie de natuur. Geholpen door innovatieve camera’s en technologie zien we op een mooie manier hoe dieren kleuren gebruiken om te overleven.

Volledig scherm Sir David Attenborough is vanaf deze week weer te zien en horen in zijn nieuwe serie Life in Colour with David Attenborough. © BBC/Humble BeeFilms/SeaLight Pictures

Izzy’s Koala World – seizoen 2



In het tweede seizoen van Izzy’s Koala World volgen we de jonge koalaverzorgster Izzy Bee en haar familie, die op het prachtige Australische Magnetic Island schattige dieren in nood helpen. Dat levert emotionele beelden voor jong en oud op.

Let’s Fight Ghost



Romantiek uit Thailand. In deze reeks probeert een geneeskundestudent met bovennatuurlijke krachten geld te verdienen door het tegen geesten op te nemen. Dat zorgt onbedoeld voor nogal wat intieme ontmoetingen.

Films

Chadwick Boseman: Portrait of an Artist



Zo’n acht maanden geleden overleed acteur Chadwick Boseman op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. De wereld was in shock, vooral omdat niemand wist dat hij ziek was. Netflix eert hem in een documentaire waarin schrijvers, regisseurs en acteurs samenkomen om te praten over zijn buitengewone talent. Met onder andere Viola Davis, Denzel Washington en Spike Lee.

Stowaway



Bij de lancering van een ruimteschip blijft een onderhoudsmonteur per ongeluk aan boord. De missie naar Mars duurt twee jaar, maar er is rekening gehouden met slechts drie astronauten... Stowaway is alleen al vanwege de cast (Toni Collette, Daniel Dae-Kim en Anna Kendrick) interessant om in de gaten te houden.

Volledig scherm Stowaway (2021) met Shamier Anderson, Anna Kendrick, Daniel Dae Kim en Toni Collette is nu te zien op Netflix. © AP

Minions



De Minions terug zijn op Netflix. In deze film uit 2015 komen we erachter hoe de banaangele figuurtjes uit Despicable Me zijn ontstaan. Hun verhaal begon miljoenen jaren geleden, toen een Minion niet meer was dan een eencellig geel organisme. Door de jaren heen zijn ze geëvolueerd, stonden ze de meest verschrikkelijke slechteriken bij, om uiteindelijk op ontdekkingsreis te gaan, op zoek naar een nieuwe baan: het bijstaan van de eerste vrouwelijke superschurk, Scarlet Overkill.

Volledig scherm De Minions zijn deze week weer te zien op Netflix. © Universal Pictures

Misfit 3: de finale



In deze laatste jeugdfilm uit de reeks is het examenjaar aangebroken voor Julia, Nick en Sterre. Alleen tijd voor huiswerk en toetsen is er niet, want de drie krijgen een contract aangeboden bij een platenlabel en mogen optreden tijdens een nationale liveshow. Het leven lacht ze toe, tot ze dankzij een fusie van scholen oog in oog staan met hun eeuwige rivale Babette.

Bekijk hier wat er voorafging in Misfit 1 en 2:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Netflix Nederland & België (@netflixnl) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Searching for Sheela



Na het enorme succes van Wild Wild Country, een documentaireserie over de opkomst en de ondergang van de Bhagwan-beweging, focussen de makers zich nu op de voormalig assistent van goeroe Sree Bhagwan Rajneesh: Ma Anan Sheela. De beruchte woordvoerder keert na decennia terug naar India voor een interviewtour.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.