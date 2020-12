Deze wereldberoemde sterren werden ontmaskerd in finale Amerikaanse The Masked Singer

VideoNet als eerder in Nederland waren ook tv-kijkers in de Verenigde Staten de voorbije weken in de ban van The Masked Singer . Gisteravond kwam alweer het vierde seizoen tot een einde, en bleek er een glansrol te zijn weggelegd voor twee sterren die zo’n 20 jaar geleden wereldwijd de hitparades domineerden.

In The Masked Singer, wereldwijd een grote tv-hit, treden vermomde beroemdheden op van wie niet bekend is dat ze kunnen zingen óf die soms al een tijdje uit de spotlights verdwenen zijn. Een bekend panel moet vervolgens raden wie schuilgaan achter de kostuums.

In de finale van gisteravond belandde de Krokodil op de derde plek. Was de gekke roze krokodil nu Nick Lacey, die ooit in boyband 98 Degrees zat? Of Backstreet Boy Howie Dorough? De juryleden zaten dicht in de buurt, maar alleen model/actrice Jenny McCarthy had het goed: het was Backstreet Boy Nick Carter.

Daarna viel de Champignon af. In het pak zat de voor een Grammy genomineerde zanger Aloe Blacc, een naam die bij velen misschien niet direct een belletje doet rinkelen. Toch heeft hij wereldhits op zijn naam staan, want hij zingt op Avicii’s Wake Me Up en SOS. Twee juryleden raadden het goed: Pussycat Dolls-zangeres Nicole Scherzinger en zanger Robin Thicke.



Als winnaar kwam de Zon uit de bus. Maar wie zat er nou in dat goudkleurige pak? Zangeres en actrice Mandy Moore misschien, of toch zangeres Katherine McPhee? Het bleek LeAnn Rimes, die in 2000 een monsterhit scoorde met het nummer Can’t fight the moonlight, de soundtrack van de film Coyote Ugly.

,,Ik vond het zo'n fantastische ervaring. Het bracht me terug naar de tijd dat ik als 5-jarig meisje tegen iedereen riep dat ik wilde zingen. Ik voelde nu weer waarom: om liefde te geven en te ontvangen. Het was zó leuk”, jubelde Rimes, die als jongste zangeres ooit op haar veertiende al een Grammy Award won. Haar naam werd goed geraden door twee juryleden, Jenny en Nicole.

