Deze zenders en presentatoren moeten zich zorgen maken na megafusie RTL en Talpa

Podcast Gegijzeld: ‘Het gevoel dat ik had toen ik dacht dat ik dood ging, gun ik niemand’

15:45 ‘Na drie minuten onder water, dacht ik dat ik er geweest was,’ zegt sit-down comedian Jaap Bressers in de podcast Gegijzeld met Arjan Erkel. De Brabander is vanaf zijn middel naar beneden verlamd na een ongeluk in de zee. Toen hij met een gebroken nek op de zeebodem lag, dacht hij na over het leven en stelde hij zichzelf de vraag: wat laat ik na?