DI-RECT gaat museumoptreden niet snel vergeten

‘Dat wij hier, in dit museum, een show mochten geven, is iets wat we niet snel meer gaan vergeten’, laat de band vandaag weten op Twitter. ‘Dank aan iedereen van het Mauritshuis voor de gastvrijheid.’ DI-RECT plaatste er enkele foto’s van het concert bij.



Eerder speelde DI-RECT al vanuit een lege Koninklijke Schouwburg in Den Haag en op De Pier in Scheveningen. Fans konden de shows thuis vanuit hun woonkamers live meebeleven. Voor de concerten werden vele duizenden kaartjes verkocht.