Diana Rigg ( 1938-2020) trouwde als enige met James Bond

Dame Diana Rigg, die vanmorgen op 82-jarige leeftijd overleed , was een actrice die vele generaties tot verbeelding sprak. Bij de babyboomers is zij vooral bekend geworden met haar rol in de surrealistische misdaadserie De Wrekers die in de jaren zestig werd uitgezonden. Als de in vechtkunsten bekwame Emma Peel werd zij jarenlang beschouwd als een van de meest sexy televisiesterren van haar generatie.

Later werd haar status nog meer verhoogd toen zij een rol kreeg in de James Bond-film On Her Majesty’s Secret Service (1969). Zij was de enige actrice die in de filmreeks trouwde met 007, toen gespeeld door George Lazenby. Het huwelijk, voor wie de film heeft gezien, was van korte duur.

In haar nadagen werd Rigg ook gevraagd voor de hitserie Game of Thrones in 2013. Met haar verschijning als Lady Olenna, bijgenaamd de Queen of Thorns, maakte zij ook weer indruk als een personage dat het scherm domineerde.

Los van haar televisie- en filmwerk was Rigg ook een graag geziene actrice op het toneel. Zo won zij voor de rol van Medea de prestigieuze Tony Award, een prijs waarvoor zij nog drie keer genomineerd zou worden. Op haar palmares staat ook een Emmy Award voor haar vertolking van de bitse huishoudster Mrs. Danvers in het televisiedrama Rebecca, gebaseerd op het boek van Daphne Du Maurier.

Diana Rigg groeide na haar geboorte in Doncaster op in India waar haar vader werkzaam was en waar zij tot haar achtste verbleef. In haar autobiografie was zij lyrisch over haar tijd in India. ,,Ik was al vroeg zelfstandig, maar de overgang naar Engeland viel mij in eerste instantie zwaar. Ik voel mij als een vis op het droge.’’

Acteren trok haar al snel. Zij volgde een opleiding aan Royal Academy of Dramatic Art, waarna zij in 1957 in New York haar toneeldebuut maakte. Haar bekendheid bij het grote publiek dankt Rigg echter aan De Wrekers waar zij met John Steed, gespeeld door Patrick MacNee, in bizarre spionage-achtige situaties belandde.

Over haar rol als Emma Peel zei Rigg dat zij er nog jarenlang door het publiek aan herinnerd werd. ,,Emma was haar tijd ver vooruit. Zij liet zich niet ringeloren en dat heeft veel vrouwen van mijn generatie geïnspireerd. Dat ik ook een soort sekssymbool werd vond ik ongemakkelijk. Ik heb mezelf nooit als sexy beschouwd.’’

