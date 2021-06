Diana Ross kondigt eerste nieuwe album in 15 jaar aan

De plaat krijgt de titel Thank You en is volledig ontstaan tijdens de lockdown. Verschillende popproducers waaronder Jack Antonoff, bekend van zijn samenwerkingen met Taylor Swift, Lana Del Rey en Lorde, werkten er aan mee. Het album bevat in totaal dertien liedjes en moet in de herfst uitkomen. Donderdag verschijnt als voorloper de eerste single.

Thank You is Ross’ 25e album en de eerste sinds I Love You uit 2006, waarop covers van liefdesliedjes stonden. In 1999 verscheen haar laatste originele plaat Every Day Is a New Day.

Als solomuzikant en als lid van The Supremes scoorde Ross gedurende haar carrière talloze hits. Wereldwijd verkocht ze meer dan 100 miljoen platen. In 1993 werd ze in het Guinness Book of Records opgenomen als meest succesvolle vrouwelijke muzikant ooit.

