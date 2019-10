Diana Ross na twaalf jaar weer op tournee door Groot-Brittannië

Na haar optreden op de laatste dag van Glastonbury op zondag 28 juni is Diana dinsdag 30 juni te zien in Leeds. Een dag later doet ze Liverpool aan. Verder staan er shows gepland in Manchester, Glasgow en Birmingham. De tournee eindigt op 8 juni in Londen.



Diana Ross scoorde in de jaren zestig hits met haar groep The Supremes. In de jaren zeventig en tachtig had ze solohits als Upside Down, I'm Coming Out en Endless Love.