Dichter Lucebert ondertekende zijn brieven met 'Sieg Heil!'

recensie The Full Monty Full Monty: een verhaal met ballen

7 februari De Britse filmkomedie The Full Monty was in 1997 een geheide bioscoophit en zoals dat bij blockbusters gaat - een paar jaar later volgde de musicalversie van de wederwaardigheden van de zes werkloze metaalarbeiders, die in arren moede besluiten om met een stripteaseact hun brood te gaan verdienen.