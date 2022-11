Dick Advocaat kondigt op tv terugkeer aan: ‘Krijg ongeveer het salaris wat ik als 25-jarige had’

Dick Advocaat maakte vrijdagavond live op televisie bekend dat hij weer uit zijn voetbalpensioen kruipt. De 75-jarige oefenmeester zei in de Oranjewinter dat hij was benaderd door ADO en kort daarna kwam al de bevestiging vanuit de club. Advocaat gaat niet voor het geld aan de slag in Den Haag. ,,Ik heb ongeveer het salaris wat ik kreeg toen ik wegging als 25-jarige.”

,,Ik neem aan alleen een reiskostenvergoeding?”, vraagt presentator Wilfred Genee zich hardop af in gesprek met Advocaat, na afloop van het programma. ,,Alleen reiskosten”, grapt Advocaat mee. Het tweetal praat na de uitzending na in de wandelgangen. ,,Nee, ik heb ongeveer het salaris wat ik kreeg toen ik wegging als 25-jarige. Dan weet jij wel hoeveel dat is. Toen moest ik er nog bij werken inderdaad en woonde ik in een heel klein flatje. Nu is het iets groter geworden.”

Even daarvoor gaf Advocaat live in het programma te kennen te zijn benaderd door ADO-directeur Edwin Reijntjes. Even later bleek hij zijn jawoord aan de Haagse club al te hebben gegeven. Dat had Advocaat ook al besproken met zijn vrouw, vertelt hij aan Genee. ,,Ik mocht van mijn vrouw sowieso niet meer naar het buitenland. Het moest dichtbij zijn, dus dan blijft er weinig over. Ik had het met haar besproken, maar dit was geen probleem.”

Tekst gaat verder onder de video.

Advocaat vierde in september nog zijn 75ste verjaardag en hij leek zijn trainerscarrière al te hebben beëindigd. Maar voor ADO Den Haag gaat hij toch weer aan het werk. ,,Waarom? De liefde voor ADO Den Haag, en het ego van Dick Advocaat, ja. En de cirkel. Ik ben daar begonnen, heb er vijftien jaar gevoetbald en nu eindig ik daar als trainer. Ik denk dat dit het beste is voor ADO, voor die vijf à zes maanden.”

Publiek moet terugkomen

,,Ik wil in ieder geval iets neerzetten zodat ze verder kunnen”, zegt Advocaat. ,,Ik denk zeker wel dat die selectie mogelijkheden heeft, anders had ik het niet gedaan. Het publiek moet ook weer een beetje terugkomen, want de laatste keer waren er volgens mij maar 5.000 man. Of er nog iets bijgekocht moet worden. In principe moeten we in deze groep kijken, er zijn niet veel mogelijkheden.”

Quote Ik heb Dirk nog niet gesproken, maar ik stuur hem sowieso een berichtje of het financieel allemaal geregeld is Dick Advocaat

In Den Haag volgt Advocaat Dirk Kuyt op, die donderdag werd ontslagen. De Katwijker was in Den Haag aan zijn eerste trainersklus bezig, maar zag die vanwege de slechte resultaten al na 176 dagen teneinde komen in de hofstad. ,,Ik heb Dirk nog niet gesproken, maar ik stuur hem sowieso een berichtje of het financieel allemaal geregeld is”, zegt Advocaat. ,,Dat weet ik nog niet, ook omdat het vandaag (vrijdag, red.) pas rondkwam. Ik vind Dirk een aardige kerel, maar we zijn niet close.”

Bekijk hieronder een greep uit de reacties op Twitter over de aanstelling van Dick Advocaat.

