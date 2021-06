Dick Maas: ‘Ik zie corona als indoctrinatie van hogerhand’

Hoe doet Dick Maas dat toch? Docu over deze regisseur in première in Utrecht

28 september Het is misschien wel Nederlands bekendste regisseur: Dick Maas. Flodder, Amsterdamned en De Lift staan onder andere op zijn naam. Maar wie is de man achter de films? Zondagavond ging er in Utrecht een film over de befaamde regisseur in première: De Dick Maas Methode.