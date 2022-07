‘Dickpics’ in De slimste mens: ‘Marc Overmars moet onder psychiatrische behandeling’

Dickpics van wereldvreemden

Freriks ging er bij kandidate Danielle Kliwon nog even op door. Of zij serieus wel eens te maken heeft gehad met dickpics, vroeg hij. De schrijfster van Het Parool en het literaire voetbalblad Hard Gras, antwoordde bevestigend. ,,Ik heb er wel eens een paar gehad, ja, ook piemelvideo’s. Niet in een werkomgeving met zo’n machtsverschil als Overmars bij Ajax. Het waren vreemden, dus dat laat je dan een beetje van je afschuiven. Ik zou het veel erger vinden als iemand die ik ken of met wie ik werk ongevraagd een foto of video zou sturen.”

Philip Freriks: ,,Wereldvreemden hebben jou dat toegestuurd?”

Danielle Kliwon: ,,Ja, via Instagram en Twitter ook wel.”

Philip Freriks: ,,Maar dat is toch krankzinnig eigenlijk?”

Danielle Kliwon: ,,Is het ook. Maar ergens is het bijna normaal geworden. Niemand die er meer ophef over maakt. Mijn buurvrouw krijgt heel veel dickpics. Ze heeft een mapje op haar telefoon gemaakt. Als zij eens een dickpic krijgt, stuurt ze een andere terug.”



Philip Freriks tegen de eenkoppige jury van De slimste mens: ,,Wat zou die mannen drijven, Maarten?”

Van Rossem: ,,Dit duidt op een vrij ernstige psychische stoornis. Als je dat normaliseert vind ik dat een heel wonderlijk proces. Ik denk dat die man van Ajax (Overmars, red.) op een psychiatrische behandeling moet worden gesteld. Dat het min of meer normaal is, vind ik zonderling. Dat heeft te maken met die plaag en schimmel op onze cultuur: de sociale media. Die op de een of andere manier kennelijk uitnodigt tot dit afwijkend gedrag.”