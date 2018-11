Die files, dat is pas automobilistje pesten

Weet je wat heel ontspannend is? In bed liggen tijdens de ochtendspits en op de radio horen dat er gigantisch veel files staan op de Nederlandse wegen. Soms hoor je de filelezers zich verkneukelen: ,,Jaaa, het zou best eens kunnen dat we de 1000 kilometer gaan aantikken vandaag, en als de regen een beetje meewerkt gaan we er misschien ook nog wel overheen, en dan gaat deze ochtendspits de boeken in als de drukste op 12 november ooit.”