Diederik Ebbinge over Promenade: ‘Het was voor veel mensen toch wat té ongrijpbaar’

Caroline Tensen gevallen met e-bike: vanavond met gehavend gezicht in Één tegen 50

12:26 Caroline Tensen verschijnt vanavond met een gehavend gezicht in een nieuwe aflevering van Één tegen 50 (voor de coronacrisis bekend als Één tegen 100). De 56-jarige presentatrice is tijdens een rondje met haar e-bike hard onderuit gegaan en belandde daarbij op haar gezicht. Ze zegt nuchter in een promo: ,,Ik zit niet te knipogen en ook de fillers zijn niet mislukt.”