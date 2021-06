Diederik Gommers wil niet meer in talkshows: ‘Mijn vrouw moet mij helpen nee te zeggen’

Gommers werd een bekend gezicht in Nederland tijdens de coronacrisis. Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) gaat hij over de bezetting op de Nederlandse ic's en hij is een prominent OMT-lid. Mede daardoor schoof de arts regelmatig aan in talkshows, waarin hij onder meer het gesprek aan ging met Famke Louise na haar beruchte ‘ik doe niet meer mee-filmpje'.



Inmiddels heeft de intensivist meer tijd voor zichzelf. ,,Ik heb alleen maandagavond nog een vergadering gehad van de NVIC”, vertelt hij in de podcast Vraag het Gommers. ,,Maar alle andere avonden was ik vrij. Dat is echt een uitzondering. Ik heb nog nooit zoveel buiten gezeten en naar de ondergaande zon gekeken.”



Nu het zo goed gaat met de coronacijfers hoeft Gommers niet zo nodig meer met zijn kop op tv. ,,Geen talkshows meer, heerlijk! Ik hoop dat ik daar ook niet meer in te zien ben.” Om te voorkomen dat hij toch nog aanschuift, heeft hij hulp ingeschakeld. ,,Ik heb mijn vrouw gevraagd: ‘Zorg ervoor dat ik niet toch ergens weer ja op zeg’. Ze vindt dat ik te makkelijk ja zeg, dus daarop heb ik gezegd: nou, dan moet je me helpen.”