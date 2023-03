Diederik Jekel wordt vader: ‘Wat ben ik trots op Eline, hoe goed ze nu al voor onze kleine zorgt’

Wetenschapsjournalist Diederik Jekel (38) is in de zevende hemel: hij wordt vader. Zijn vriendin Eline is voor de tweede keer zwanger, nadat ze vorig jaar een miskraam kreeg. ‘Wat zij en alle andere zwangeren allemaal doormaken tijdens de zwangerschap, daar kun je als partner alleen maar diep, diep voor buigen’, schrijft Jekel op Instagram.

Diederik Jekel, regelmatig te zien aan de desk van RTL Boulevard en expert in de kennisquiz Beat the champions, maakt het nieuws vandaag bekend bij een foto met daarop de echo, een paar babyschoentjes en een gehaakt knuffeltje. Hij noemt de zwangerschap ‘geweldig ontroerend fijn nieuws’. ‘Toen we 22 weken geleden hoorden dat Eline zwanger is. Voor de tweede keer. Een half jaar daarvoor eindigde onze eerste zwangerschap in een miskraam. Na zulk nieuws kunnen dit soort posts extra verdrietig maken.’

Hij voegt daarom graag een quote van zijn Eline toe. ‘Daar wil ik mee beginnen omdat ik maar al te goed weet hoe hard ons blije nieuws bij iemand anders aan kan komen. Daarom wil ik graag benadrukken dat als dat voor jou zo is, ik weet hoe je je voelt, en alleen maar liefde en begrip voor je heb.’

‘Biologie is soms heel oneerlijk’

Jekel is dan ook dankbaar en blij dat hij het kindje inmiddels kan voelen bewegen. Iets waar hij ‘geen genoeg van kan krijgen’. ‘Wat ben ik trots op Eline, hoe goed ze nu al voor onze kleine zorgt. Wat zij en alle andere zwangeren allemaal doormaken tijdens de zwangerschap, daar kun je als partner alleen maar diep, diep voor buigen. Wij kunnen kiezen om gewoon soms ongestoord door te werken, hoeven niet dingen binnen in ons geheim te houden, hebben niet de hele dag door stress of we ons kindje wel goed genoeg verzorgen, wij hebben minder mental load, we kunnen eten/drinken wat we willen, wij hebben niet de hormoonschommelingen of lichamelijke gevolgen.’

‘Kortom; beste medemannen/-partners, dat huishouden en al het andere wat je in huis kan overnemen: ga daarvoor! Help hiermee. Wij hebben het echt op alle mogelijke manieren onevenredig veel makkelijker dan onze partners. Biologie is soms heel oneerlijk.’ Jekel sluit af met de woorden dat hij er ‘enorm naar uitziet om de nieuwe Bommelaar te ontmoeten’. ‘En bewoner van ons leuke landje en planeet.’

Zelfgemaakte escaperoom

Diederik en Eline Schmeets zijn sinds 2020 een stelletje. Ze vonden elkaar midden in coronatijd via online dating. ‘Ik me bijna niet meer voorstellen wat er daarvoor was. Ik hou van jou, van alfa, via bèta, helemaal tot aan gamma (en terug)’, schreef Eline in december 2020.

Afgelopen oktober vroeg Diederik haar op ingenieuze wijze ten huwelijk. Hij maakte een video waarin hij vertelde dat alleen zij hun toekomst samen kan redden door een zelfgemaakte escaperoom uit te spelen. Eline beklom een kerk, moest op zoek met metaaldetectoren, loste een puzzel op met uv-verf en opende kisten door ze op volgorde aan te raken. ‘Eigenlijk had zij niets anders hoeven doen dan ze al elke dag doet. Me gelukkig maken, haar omgeving (en mij) inspireren, ons leven vrolijker maken, zorgzaam voor iedereen zijn en haar oneindig lieve zelf zijn’, aldus de romanticus in de wetenschapper.

