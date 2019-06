Diehard fans blijven in MJ geloven: ‘Toen hij overleed, stierf de helft van mij’

Aysun Üsküplü (52) had tien rode rozen willen kopen, één voor elk jaar dat ze Michael Jackson heeft moeten missen. Eenmaal in Los Angeles bleken rozen daar flink duurder dan thuis in Duitsland, dus staan er nu zes in de vaas bij de ingang van het mausoleum op begraafplaats Forest Lawn in Glendale, een voorstad even ten noorden van Los Angeles.



Achter de glazen deur ligt de gang naar de sarcofaag van de King of Pop. Üsküplü zou het liefst naar binnen willen, maar een bewaker houdt haar tegen. En dus herdenkt ze Michael Jackson hier op de trap naar de toegangsdeur. De Üsküplüs maken in een witte huur-SUV een rondreis door de VS met de kinderen en kleinkinderen en deze begraafplaats is de eerste stop. Ze vult de vaas die ze heeft meegebracht met vers water, in de hoop dat haar rozen het even volhouden in de zinderende Californische zomerhitte.