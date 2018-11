Diensten als Netflix winnen aan populariteit

In de cijfers zijn ook de uitgaven verwerkt aan premium-pakketten als Fox Sports en Ziggo Sport Totaal. Die bestedingen zijn goed voor 6 procent van de tv-omzet van Ziggo, KPN en de andere tv- aanbieders. Vooral Fox Sports is de afgelopen anderhalf jaar fors gegroeid, door nieuwe contracten die onder andere met KPN, Delta en T-Mobile zijn afgesloten. Ook Ziggo Sport Totaal werd groter, mede dankzij de toegenomen populariteit van Formule 1.

Nederlanders maken bij het onlinestreaming vooral gebruik van abonnementsdiensten, waarbij een maand- of jaarbedrag wordt betaald. Maar het is ook mogelijk om films en series door middel van een eenmalige aankoop te bekijken, bijvoorbeeld via Pathé Thuis of iTunes. Hier gaat momenteel 2 procent van de Nederlandse tv- en video-omzet naartoe.