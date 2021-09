Dierenverzorger Erik Cowie uit Netflix-hit Tiger King dood aangetroffen

Cowie zou zijn aangetroffen in de slaapkamer van een woning. Onduidelijk is of deze woning van Cowie was of van iemand anders. Vooralsnog zou niets wijzen op een misdrijf; bij het lichaam zijn geen verdachte zaken aangetroffen. Of er drugs in het spel zijn geweest, is nog niet bekend. De resultaten van een toxicologisch onderzoek moeten nog verschijnen. Er zouden in ieder geval geen drugs bij het lichaam van Cowie zijn aangetroffen.