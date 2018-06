Dieter Troubleyn, Emiel de Jong en Zjon Smaal vaders in Mamma Mia!

,,Er is ontzettend veel gespeculeerd over de invulling van deze rollen. We waren op zoek naar drie goede acteurs met de charme, de looks en de humor die nodig is voor deze mannelijke hoofdrollen en die hebben we gevonden in Dieter, Emiel en Zjon", aldus Albert Verlinde. ,,Tijdens de fotoshoot waren de mannen voor het eerst samen en de sfeer zat er direct lekker in dus dat belooft veel goeds."

Eerder was al bekend geworden dat Antje Monteiro in de huid kruipt van moeder Donna. Haar dochter Sophie wordt gespeeld door Jolijn Henneman. Mamma Mia! gaat op 23 september in première in het Beatrix Theater in Utrecht. Het stuk was al tweemaal eerder in Nederland te zien. Tussen 2003 en 2006 werd Mamma Mia! al meer dan achthonderd keer opgevoerd in het Beatrix Theater. De hoofdrol werd toen afwisselend gespeeld door Simone Kleinsma en Lenette van Dongen. In 2009 volgde er een eerste reprise, toen met Lone van Roosendaal in de rol van Donna.