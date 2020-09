Diggy Dex in tranen na ontroerend optreden Stef Bos in Beste Zangers

Voor de tweede week op rij weet de 59-jarige Stef Bos zijn collega’s in Beste Zangers te emotioneren. Waren het in de eerste aflevering Suzan en Freek die zichtbaar geraakt waren door het optreden van Bos, gisteren was het Koen Jansen (de echte naam van Diggy Dex) die zijn tranen niet kon bedwingen voor het oog van 1.268.000 kijkers. Het nummer dat Bos zong, Sterren Tellen , heeft voor de rapper een bijzondere betekenis. Hij schreef het lied na de begrafenis van de beste vriendin van zijn vriendin Dagmar. ,,Zij is overleden op haar 37ste. Ik was bij die uitvaart uiteraard en die twee kinderen stonden voor die kist, die waren toen vijf en twee of zes en drie”, vertelde Diggy Dex. ,,Ik weet niet wat er toen met me gebeurde, maar ik begon te schrijven en het kwam er gewoon in één keer uit en stopte gewoon niet meer.” Ook Stef Bos was geraakt door het lied en besloot dit daarom te kiezen voor zijn optreden in het zangprogramma. ,,Het hoeft niet altijd je beste song te zijn, maar sommige die je heel snel schrijft, gaan sneller dan je denken kan. Dan komt er iets naar boven waar je soms zelf van schrikt, in positieve zin. Zo van: dit ben ik en dit voel ik en dit zou ik willen. In dit nummer komt het hele leven voorbij voor mij”, verklaarde hij zijn keuze.

Tranen

Bos was nog maar net bezig met zijn vertolking van Sterren Tellen, toen de tranen Diggy Dex al in de ogen stonden. Aan die tranen kwamen geen einde: de rapper zat het gehele optreden met een trillipje terwijl de waterlanders over zijn wangen biggelden. ,,Het is niet de zanger, het is de tekst”, zei Bos na afloop.



Ook de andere collega’s waren geraakt door Bos. ,,Hij opent gewoon zijn hart. What you see is what you get. Ik vind dat zo ontwapenend”, reageerde zanger Wulf. Presentator Simon Keizer stelde dat Stef nogmaals liet zien ‘wat voor verhalenverteller hij is’ en de Vlaamse zanger Milow hoopte ooit een nummer zo over te kunnen brengen als Bos dat deed. ,,Dat noem ik meesterlijk. Het is een niveau dat ik ooit hoop zelf te bereiken.”



Niet alleen de artiesten waren geraakt door Bos’ optreden, ook de kijkers thuis hielden het niet droog. ‘Dikke tranen hier’ en ‘Kippenvel en tranen’, is een greep uit de reacties.