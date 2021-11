Dilan Yurdakul (GTST, Bonnie & Clyde) kruipt nu in de rol van doodgeschoten Humeyra: ‘Ik hoef niet meer bang te zijn’

In een indringende monoloog geeft Dilan aan de hand van het rapport ‘Inspectieonderzoek naar de aanpak van de stalking door Bekir E.’ een persoonlijke invulling aan alle vragen die Humeyra ervaren zou kunnen hebben. Zo probeert ze een invulling te geven aan het meisje dat slachtoffer werd van brute stalking. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Had deze moord voorkomen kunnen worden? Waarom heeft niemand haar echt geholpen? Is het een noodlot?

In de voorstelling, die vanaf februari te zien is, spreekt Humeyra vanuit de dood. ,,Ze beklaagt zich over de fouten die gemaakt zijn, maar ook zien we hoe ze verliefd op hem werd en hoe bang ze is als ze nog niet dood is. Een van de eerste zinnen die ze zegt is: ‘het is gebeurd, ik hoef niet meer bang te zijn, ik hoef nooit meer bang te zijn’”, vertelt Dilan.

Hümeyra

De voorstelling is daarmee een vervolg op wat er werkelijk is gebeurd. De 16-jarige Rotterdamse met Turkse roots werd in de maanden voor haar dood maandenlang gestalkt door haar latere moordenaar, Bekir E. Met hem had ze een korte flirt, waarna ze het uitmaakte toen bleek dat hij veel ouder was. Daarna begon het stalken en bedreigen. Politie en justitie namen de aangiften en meldingen niet serieus genoeg, met een dramatische climax: op december 2018 schoot Bekir E. de tiener dood in de fietsenstalling, nadat hij haar een paar honderd meter achterna was gerend.

Het is de tweede keer dat Dilan Yurdakul (vooral bekend van GTST) een waargebeurd misdaaddrama gebruikt voor een voorstelling. Sinds deze week is de Videolandserie Bonnie & Clyde te zien, over het waargebeurde verhaal van Merve en Marcos, het liefdesstel dat in 2014 twee weken lang rovend en plunderend door Nederland trok.

