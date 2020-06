Dinand Woesthoff: ‘Ik ga niet door om het succes, de aandacht, het geld. Ik moet het voelen’

BBC krabbelt al terug: omstreden aflevering Fawlty Towers komt weer online

De inmiddels beruchte 'Don't mention the war'-aflevering van sitcom Fawlty Towers, die eerder deze week nog offline werd gehaald vanwege 'racistische uitlatingen', zal binnenkort weer te bekijken zijn. Dat maakt UKTV, de Britse streamingdienst in handen van de BBC, bekend in een verklaring. Het verwijderen van de bewuste episode lokte heel wat reacties uit, met onder meer hoofdrolspeler John Cleese die zijn ongenoegen liet blijken.