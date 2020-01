Dinand Woesthoff komt dit voorjaar met solomuziek: ‘Vier jaar aan gewerkt’

,,Het is allemaal al klaar", vertelt Dinand over zijn nieuwe werk. ,,Ik ben er vier jaar mee bezig geweest. Dit jaar gaat het komen. Het is een soloproject. Ik ben er heel blij mee dat ik de muziek weer heb mogen vinden.”



Dinand was jarenlang de leadzanger van de rockformatie Kane, totdat de band er in 2014 een punt achter zette. Op de vraag of zijn nieuwe werk daar op lijkt, is hij duidelijk. ,,Ik heb mij voorgenomen daar helemaal niets over te gaan zeggen. Dat moet iedereen zelf maar beslissen. Mensen moeten er maar gewoon naar gaan luisteren en zelf bepalen wat het is. Dat is veel beter dan ik dat allemaal uitleg.”