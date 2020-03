Dionne geniet van meidenweekend en Wendy zet dochter in het zonnetje

Groen licht voor Simone Kleinsma, première Hello Dolly! in Rotterdam gaat door

12:18 Goed nieuws voor mensen die een kaartje hadden gekocht voor de musical Hello, Dolly! De première Rotterdam gaat door. Hoofdrolspeelster Simone Kleisma had last van geïrriteerde stembanden, maar heeft groen licht gekregen om vanmiddag in het Nieuwe Luxor te spelen. Dat heeft een woordvoerster van producent MediaLane laten weten.