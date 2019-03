Dionne komt bij op het strand en Domien gaat bijna kopje onder

Het is nog steeds dikke mik tussen Ronnie Flex en Famke Louise. Vandaag deelt de rapper een kiekje waarop hij samen met zijn vriendin in de camera lacht. Famke heeft weinig woorden nodig: zij reageert met een hartje onder de foto.

Dionne Stax geniet - op een voor haar volgers onbekende locatie - van het strand. De presentatrice zit in een zomers outfitje in het zand en tovert een voorzichtige glimlach tevoorschijn.

Niemand ontkomt aan de liefde voor dieren in huize Kluijver. Vandaag is Nicolette op pad met haar dochtertje. De presentatrice kon het niet laten om een foto te maken van het moment dat het meisje een geit omhelst. ‘Zonder gekkigeit... ik vind je zo lief’, grapt Nicolette.

Het scheelt niet veel of Domien Verschuuren gaat kopje onder. De radio-dj viert vakantie in Indonesië en is vandaag te vinden in Ubud. ‘Terecht gezakt voor zwemdiploma B’, schrijft hij bij een kiekje van zichzelf in een zwembad.

Goed nieuws voor fans van Foute Vrienden. Klaas van der Eerden laat vandaag weten dat er nieuwe plannen op tafel liggen.

Charly Luske trakteert zijn fans op een stukje piano met zang. Hij heeft gekozen voor het nummer Creep van Radiohead. De zanger kan rekenen op veel complimenten.

Gaby Blaaser is op Bali voor haar werk. Toch ziet de actrice en lingerie-influencer ruimte ook nog een beetje vakantie te vieren. ‘Ook een mogelijkheid om even te verdwijnen uit het drukke, snelle stadsleven en even helemaal tot rust te komen!’

Hiep, hiep, hoera! Het zoontje van Chantal Janzen is vandaag een jaar oud. De presentatrice is ontzettend dankbaar dat Bobby in hun leven is gekomen.