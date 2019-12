Dionne laat zich van haar wilde kant zien en Jan zwemt met schildpad

K3'tje Klaasje Meijer slingert vandaag een foto de wereld in van afgelopen zomer. Veel woorden heeft ze er niet voor nodig, al wordt uit de emoticons wel duidelijk dat het een geslaagde vakantie was.

Jan Versteegh viert momenteel vakantie op Curaçao en kwam daar tijdens het snorkelen een schildpad tegen. ‘Dit was zo vet!', schrijft de presentator bij een kiekje van het moment.

Dionne Stax laat zich vandaag eens van een andere kant zien. In een filmpje dat de presentatrice deelt gaat ze met haar handen woest door haar haren heen en deelt ze een knipoog uit.

1,759 Likes, 73 Comments - Dionne Stax (@dionne_stax) on Instagram: "Als @rogerneve vraagt om eens woest door je haren te gaan en te knipogen, zeg je natuurlijk geen..."

Fred van Leer geeft zijn fans weer een update over zijn gezondheid. De Rotterdamse stylist is gisteren geopereerd en moet tot vrijdag in het ziekenhuis blijven.