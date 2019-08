Dionne Stax begint aan laatste week bij NOS en heeft nu al heimwee

Halverwege juni verraste Dionne Stax met het nieuws dat ze de overstap maakt naar de AvroTros. Voor die omroep gaat ze onder meer een radioprogramma presenteren en op televisie zal ze te zien zijn in DNA Onbekend. Ook lijkt het erop dat ze een van de presentatoren van het Eurovisie Songfestival wordt, maar daar is nog niets over bekendgemaakt.



Op Instagram blikt Dionne terug op haar tijd als nieuwslezeres en presentatrice bij de NOS. Ze deelt onder meer een kiekje van Koningsdag waarop ze Willem-Alexander en Máxima interviewt. Ook deelt ze foto's waarop ze samen met haar NOS-collega's te zien is. Een ding lijkt zeker: Dionne neemt met pijn in het hart afscheid van de omroep waar ze sinds 2013 een van de vaste gezichten was.